Клинику в российском городе обвинили в работе без лицензии

Экс-сотрудница обвинила клинику Ярославля в антисанитарии и отсутствии лицензии

Частная наркологическая клиника в Ярославле работает без лицензии и в условиях антисанитарии. Такие обвинения выдвинула бывшая сотрудница медучреждения, ее слова приводит портал «Страсти».

Экс-работница рассказала, что медики из клиники ставят капельницы и даже проводят операции пациентам на дому. Причем на такие выезды они отправлялись в разные города, в том числе в Геленджик и Нижний Новгород.

«Бригаде снимают квартиру, где живут двое сотрудников — администратор и фельдшер. В этой же квартире хранятся препараты медицинские. Эта квартира называется "база"», — поделилась россиянка.

Зарплату сотрудники клиники, по ее словам, получают «черную», никаких трудовых договоров не заключается, а сама клиника не имеет лицензии на работу. При этом зарплату часто не доплачивают, обосновывая удержания средств неким депозитом.

«Условия работы в организации они даже не объясняют, я все узнавала в процессе работы. Работают они даже без договора об оказании медицинских услуг, без согласия на оказание помощи, которое должен подписывать пациент», — призналась собеседница.

Ранее россиянам рассказали об опасности антипохмельных капельниц. По словам нарколога и психиатра Василия Шурова, у пользователей таких услуг есть риск наткнуться на шарлатанов, которые проводят эту процедуру на дому.