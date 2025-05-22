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21:58, 22 мая 2025Мир

Лавров пошутил над журналистом после награждения

Лавров пошутил над журналистом ВГТРК Зарубиным после награждения в Кремле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Министр иностранных дел Сергей Лавров подшутил над журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Об этом сообщает издание Life.

«Как вас сюда пустили?» — задался вопросом Лавров.

Находившиеся рядом посмеялись, отметив, что Зарубин практически живет в Кремле.

Ранее Лавров пошутил про адреса симпатичных армянских студенток. Перед началом сессии вопросов и ответов, модератор встречи попросила студентов представляться, называя имя, фамилию, место работы или учебы. На что министр ответил: «Семейное положение не надо говорить, необязательно время терять, просто задавайте вопросы».

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