Лавров пошутил над журналистом после награждения

Лавров пошутил над журналистом ВГТРК Зарубиным после награждения в Кремле

Министр иностранных дел Сергей Лавров подшутил над журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Об этом сообщает издание Life.

«Как вас сюда пустили?» — задался вопросом Лавров.

Находившиеся рядом посмеялись, отметив, что Зарубин практически живет в Кремле.

Ранее Лавров пошутил про адреса симпатичных армянских студенток. Перед началом сессии вопросов и ответов, модератор встречи попросила студентов представляться, называя имя, фамилию, место работы или учебы. На что министр ответил: «Семейное положение не надо говорить, необязательно время терять, просто задавайте вопросы».