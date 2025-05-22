Лукашенко предложил «почитать тик-токи»

Лукашенко поручил подчиненным «почитать тик-токи и социальные сети»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своим подчиненным «почитать тик-токи и социальные сети». Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам белорусского лидера, когда граждане республики замечают какую-то проблему, то начинают спрашивать, видит ли ее глава государства. Политик отметил, что подобные вопросы от населения вполне оправданны. Он напомнил госслужащим, что те представляют его перед гражданами. Спикер попросил чиновников выстраивать политику так, чтобы всем было комфортно работать.

Ранее Лукашенко пожаловался на нехватку рабочей силы. Он подчеркнул, что власти не намерены отправлять своих представителей за рубеж для привлечения людей к работе в Белоруссии.

До этого Лукашенко встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым.