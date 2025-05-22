МИД заявил о признании Западом беспомощности Украины

МИД: Запад осознает, что Украина не сможет повлиять на РФ путем терроризма

Запад осознает, что Украина не сможет повлиять на переговорную позицию Москвы путем проведения террористических атак. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Граждане Украины уже даже в количественном плане заканчиваются. При этом некая демонстрация деятельности им необходима. Отсюда беспилотники, атаки на мирные объекты, на гражданскую инфраструктуру с пониманием того, что они будут отражены и с пониманием того, что на позицию России это не повлияет», — сказала российский дипломат.