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14:15, 22 мая 2025Мир

МИД заявил о признании Западом беспомощности Украины

МИД: Запад осознает, что Украина не сможет повлиять на РФ путем терроризма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Запад осознает, что Украина не сможет повлиять на переговорную позицию Москвы путем проведения террористических атак. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Граждане Украины уже даже в количественном плане заканчиваются. При этом некая демонстрация деятельности им необходима. Отсюда беспилотники, атаки на мирные объекты, на гражданскую инфраструктуру с пониманием того, что они будут отражены и с пониманием того, что на позицию России это не повлияет», — сказала российский дипломат.

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