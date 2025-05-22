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18:52, 22 мая 2025Экономика

Минсельхоз назвал сроки снижения цен на картофель в России

Лут: Цены на картофель в России начнут снижаться с июля
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Астапковичв / РИА Новости

Овощи в России начнут дешеветь с июля. Срок снижения цен назвала глава Минсельхоза Оксана Лут, ее слова приводит РИА Новости.

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства глава ведомства заявила, что цены на внутреннем рынке будут снижаться в июле. «Первые овощи и картофель ранний у нас пойдут с конца июня, поэтому с июля мы ожидаем снижения внутренних цен», — пояснила она.

Лут добавила, что с начала года в России высадили на 10 тысяч гектаров картофеля больше, чем в прошлом году. Посадочные площади овощей выросли на 6,8 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что на рекордное подорожание картофеля повлияли рост себестоимости производства, погода, отсутствие качественных семян из Европы и перепроизводство 2023 года.

В рекордном росте цен на картофель также обвинили граждан, которые отказались от самостоятельного выращивания корнеплода. Сотрудник Фонда экономической политики Денис Терновский объяснил, что сокращение сбора картофеля на 12 процентов после рекордного урожая 2023 года может быть только верхушкой айсберга, которая не позволяет увидеть картину целиком. Дело в том, что на приусадебные участки приходится больше половины от всего сбора.

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