Москвичам предсказали грозу

Гидрометцентр предупредил об ожидаемой в пятницу грозе в Москве

В пятницу, 23 мая, в Москве местами ожидается гроза, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

По их данным, погода в столице при этом будет теплой: столбики термометров поднимутся до отметок от 24 до 26 градусов Цельсия. Прогнозируется переменная облачность. Гроза может сопровождать кратковременные дожди, которые пройдут местами. Ветер ожидается южный и юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

В субботу, 24 мая, сохранится небольшая вероятность осадков. Температура воздуха составит плюс 25-27 градусов, в воскресенье, 25 мая, — плюс 26-28 градусов.

Ранее эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал в Москве лето с температурой на 3-5 градусов выше климатической нормы. Среднесуточная температура в столице в июне должна держаться на отметке 17 градусов выше нуля, в июле и августе — 19-21.