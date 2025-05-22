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08:31, 26 мая 2025Забота о себе

Мужчина едва не лишился пениса после его увеличения с помощью филлеров

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии местный житель едва не лишился пениса после того, как увеличил его с помощью филлеров. Историю мужчины рассказало издание G1.

Бразилец впервые увеличил пенис 20 лет назад после того, как увидел соответствующую рекламу в журнале. Результат ему понравился, поэтому в 2018 году он снова решился на данную процедуру. Недавно мужчина ввел филлер в половой член в третий раз, после чего у него начались осложнения.

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Так, у бразильца появилось воспаление в области таза, которое постоянно давало рецидивы после лечения. Кроме того, его мошонка увеличилась в два раза, из-за чего возникла сильная боль. Чтобы предотвратить потерю пениса, врачи ввели мужчине большую дозу гормональных препаратов для контроля воспаления, после чего сделали ему две операции, в ходе которых удалили филлеры.

Ранее у мужчины уменьшился пенис после приема лекарства от выпадения волос. Также у него изменилась и форма гениталий.

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