На Западе напряглись из-за слов Медведева о переговорах по Украине

Меркурис призвал Запад воспринять всерьез слова Медведева о переговорах с Киевом

Слова заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева о переговорах по Украине стоит воспринимать всерьез. К этому западные страны призвал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Медведев сказал, что нынешние переговоры станут последним шансом Украины на мир. Если они сорвутся, для Киева останется только безоговорочная капитуляция», — предупредил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что заявление российского политика стоит рассматривать не как ультиматум, а как последнее предупреждение, в первую очередь для Запада.

«На самом деле, его высказывание адресовано не украинцам, а их западным кураторам. Зеленский и киевский режим пока что видится как недоговороспособная сторона», — добавил аналитик.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские страны теперь выступают в качестве посредников в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он указал на то, что Европа хочет присоединиться к дискуссиям по вопросу реализации инициативы по полному прекращению огня.