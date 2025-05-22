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06:20, 22 мая 2025Мир

На Западе напряглись из-за слов Медведева о переговорах по Украине

Меркурис призвал Запад воспринять всерьез слова Медведева о переговорах с Киевом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Слова заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева о переговорах по Украине стоит воспринимать всерьез. К этому западные страны призвал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Медведев сказал, что нынешние переговоры станут последним шансом Украины на мир. Если они сорвутся, для Киева останется только безоговорочная капитуляция», — предупредил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что заявление российского политика стоит рассматривать не как ультиматум, а как последнее предупреждение, в первую очередь для Запада.

«На самом деле, его высказывание адресовано не украинцам, а их западным кураторам. Зеленский и киевский режим пока что видится как недоговороспособная сторона», — добавил аналитик.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские страны теперь выступают в качестве посредников в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он указал на то, что Европа хочет присоединиться к дискуссиям по вопросу реализации инициативы по полному прекращению огня.

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