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15:42, 22 мая 2025Наука и техника

На Западе оценили опасность российских ядерных ракет класса «воздух-воздух»

MWM: Российская ядерная ракета класса «воздух-воздух» сможет сбивать эскадрильи
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Новая российская ракета класса «воздух-воздух» с ядерной боевой частью, которую якобы начали принимать на вооружение, сможет сбивать целые эскадрильи противника. Опасность нового изделия оценили в публикации западного издания Military Watch Magazine (MWM).

В отчете разведывательного управления Вооруженных сил США отмечают, что Воздушно-космические силы России начали принимать на вооружение новые ракеты с ядерной боеголовкой. В публикации допустили, что новый боеприпас — это разновидность ракеты большой дальности Р-37М.

«Ракета Р-37М несет очень большую 60-килограммовую боеголовку, что примерно в три раза больше тех, которые обычно устанавливаются на ракетах класса "воздух-воздух", что обеспечивает возможность установки миниатюрной ядерной боевой части», — говорится в материале.

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21 марта 2023

Р-37М могут нести истребители Су-35С и перехватчики МиГ-31БМ. Автор допустил, что Р-37М с ядерным оснащением позволит одному самолету нейтрализовывать целые эскадрильи летательных аппаратов противника.

В июле 2024 года «Российская газета» писала, что российский истребитель Су-35С сбил украинский боевой самолет МиГ-29 на расстоянии 213 километров, тем самым установив мировой рекорд. Су-35С использовал ракету Р-37М с дальностью около 300 километров.

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