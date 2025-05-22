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20:33, 22 мая 2025Забота о себе

Нарколог подсказал способ распознать белую горячку

Нарколог Халитов: При белой горячке возможны галлюцинации и тремор
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: L.O.N Dslr Camera / Shutterstock / Fotodom  

Алкогольный делирий, или белая горячка, может представлять смертельную опасность, предупредил психиатр-нарколог Ильдар Халитов. Способ распознать это состояние он подсказал в беседе с РИАМО.

По словам Халитова, при белой горячке люди могут теряться в пространстве, путаться в воспоминаниях и во времени, их настроение может резко меняться от сильной тревоги до агрессии. Могут проявляться галлюцинации, причем не только визуальные, но и слуховые, а также тремор, потливость, тахикардия и повышение артериального давления, перечислил врач.

Доктор отметил, что чем больше и дольше человек пьет алкоголь, тем выше вероятность развития белой горячки. Более подвержены этому состоянию люди с заболеваниями печени, сердечно-сосудистой системы и других хронических заболеваний, а также пожилые люди и те, кто испытывает стресс.

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Халитов подчеркнул, что лечение белой горячки требует госпитализации. Он подчеркнул, что после такого состояния в долгосрочной перспективе могут появиться проблемы с памятью и вниманием, а регулярно возникающий делирий может привести к алкогольной деменции.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная назвала россиянам признаки некачественного алкоголя. По словам эксперта, главный индикатор качества спиртного напитка — это его запах.

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