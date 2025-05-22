Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:33, 22 мая 2025Забота о себе

Названы признаки быстро распространяющегося среди молодых людей вида рака

HuffPost: При раке почки появляется тупая боль в боку и меняется цвет мочи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom

Генеральный директор британской благотворительной организации по борьбе с раком почки Малкольм Паркер назвал четыре признака этого заболевания. Его слова приводит HuffPost.

Паркер отметил, что число людей, у которых диагностируют рак почки, неуклонно растет. По его словам, заболевание особенно быстро распространяется среди молодых людей, тем не менее его симптомы малоизвестны. Первым признаком этого вида рака специалист назвал дискомфорт или тупую боль в боку. Ощущение появляется чуть ниже ребер, слева или справа от позвоночника.

«Боль в спине может возникать по многим причинам, но если она постоянная и не имеет очевидного источника, стоит пройти обследование», — считает Паркер.

Следующим симптомом он назвал изменение цвета мочи. По его словам, она может стать розовой, красной или коричневой из-за наличия в ней крови. Иногда изменения едва различимы, но игнорировать их нельзя.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Также специалист отметил, что иногда при раке почки прощупывается уплотнение или припухлость там, где находится орган. Однако он отметил, что чаще всего этот симптом обнаруживается случайно во время других обследований. Еще одним признаком онкологического процесса является внезапная потеря веса без каких-либо изменений в питании или образе жизни, добавил Паркер.

Ранее уролог-хирург Хашим Ахмед перечислил ранние симптомы рака простаты. По его словам, о заболевании могут говорить участившиеся позывы к мочеиспусканию и трудности с началом мочеиспускания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл европейцам позицию Путина по Украине

    Кремль ответил на вопрос о поездке Путина в Донецк и Луганск

    В Кремле прокомментировали возможность проведения переговоров с Киевом в Ватикане

    Песков прокомментировал подготовку крупнейшего обмена пленными

    ФСБ задержала россиянина за госизмену после выполнения им задания ГУР Украины

    Москвичам предсказали грозу

    Пассажирка попыталась попасть в самолет с полными наркотиков сумками

    Песков ответил на вопрос о крестах на гербе России

    Украинского военного осудили за террористический акт в Курской области

    В Польше оценили вероятность создания общеевропейской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости