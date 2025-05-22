Названы признаки быстро распространяющегося среди молодых людей вида рака

HuffPost: При раке почки появляется тупая боль в боку и меняется цвет мочи

Генеральный директор британской благотворительной организации по борьбе с раком почки Малкольм Паркер назвал четыре признака этого заболевания. Его слова приводит HuffPost.

Паркер отметил, что число людей, у которых диагностируют рак почки, неуклонно растет. По его словам, заболевание особенно быстро распространяется среди молодых людей, тем не менее его симптомы малоизвестны. Первым признаком этого вида рака специалист назвал дискомфорт или тупую боль в боку. Ощущение появляется чуть ниже ребер, слева или справа от позвоночника.

«Боль в спине может возникать по многим причинам, но если она постоянная и не имеет очевидного источника, стоит пройти обследование», — считает Паркер.

Следующим симптомом он назвал изменение цвета мочи. По его словам, она может стать розовой, красной или коричневой из-за наличия в ней крови. Иногда изменения едва различимы, но игнорировать их нельзя.

Также специалист отметил, что иногда при раке почки прощупывается уплотнение или припухлость там, где находится орган. Однако он отметил, что чаще всего этот симптом обнаруживается случайно во время других обследований. Еще одним признаком онкологического процесса является внезапная потеря веса без каких-либо изменений в питании или образе жизни, добавил Паркер.

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