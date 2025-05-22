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14:27, 22 мая 2025Экономика

Названы сроки презентации первого кроссовера Tenet в России

Первый серийный кроссовер российской марки Tenet представят в июне 2025 года
Вячеслав Агапов

Фото: AGR Automotive Group

Первый серийный кроссовер российской марки Tenet представят широкой публике в июне 2025 года. Об этом со ссылкой на представителей бренда сообщает ТАСС.

Как отмечают в компании, основу ее модельного ряда будут в основном составлять машины класса SUV — от компактных кроссоверов до просторных полноприводных моделей класса D. Первый образец должны представить в течение месяца.

Производить автомобили под торговой маркой Tenet планируют на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. По словам губернатора региона, серийный выпуск планируется организовать в начале второго квартала этого года. До конца 2025-го на предприятии запустят сборку четырех моделей.

Как ранее сообщали в СМИ, в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между «АГР Холдингом» и китайской государственной компанией Defetoo под российский бренд будут маскировать автомобили Chery. Согласно известным ОТТС (одобрение типа транспортного средства), где дается полное техническое описание конкретной модели, новинки Tenet — перелицованные уже известного бренда. При этом российский производитель на двух других своих автомобильных заводах под Санкт-Петербургом уже выпускает популярные машины Hyundai и Kia, но под собственным брендом Solaris.

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