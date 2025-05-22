Обнаружен неожиданный стимулятор развития рака крови

Nature: Таурин ускоряет рост и деление раковых клеток миелоидного лейкоза

Таурин — аминокислота, известная как активный компонент энергетических напитков — может играть ключевую роль в развитии агрессивных форм рака крови. Об этом сообщили ученые из Рочестерского университета, опубликовавшие результаты работы в журнале Nature.

Исследование показало, что клетки миелоидного лейкоза — одного из наиболее злокачественных видов лейкемии — активно поглощают таурин из костного мозга. Получая доступ к этому веществу, они ускоряют собственный рост и деление. Однако при блокировке механизма усвоения таурина опухолевыми клетками у лабораторных мышей развитие болезни значительно замедлялось.

Ученые подчеркивают, что это открытие не означает прямой вред таурина для всех, но ставит под сомнение его безопасность для людей из групп риска, в том числе имеющих предрасположенность к раку крови или проходящих лечение.

Парадоксально, что в других типах опухолей, таких как рак желудка, таурин, наоборот, может замедлять рост клеток. Это говорит о сложной и контекстозависимой роли аминокислоты в организме.

В апреле 2025 года испанские ученые установили, что жирная пища ускоряет распространение рака. У мышей с агрессивной формой рака молочной железы избыток жиров усиливал метастазирование, а переход на обычный рацион снижал количество опухолей.