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14:26, 22 мая 2025Наука и техника

Обнаружена угроза для мирового производства вина

PLOS Climate: Неравномерное потепление отрицательно влияет на виноделие
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kym Ellis / Unsplash

Климатические изменения уже изменили вкус и географию вина — и ситуация будет только ухудшаться. Международная команда ученых опубликовала в журнале PLOS Climate первое глобальное исследование, которое показывает, насколько неравномерно потепление влияет на виноделие по всему миру.

Ученые изучили 500 винодельческих регионов на пяти континентах, проанализировав, как изменились температуры, осадки и экстремальные погодные условия за последние 40 лет. Особое внимание они уделили ключевым этапам годового цикла созревания винограда: от набухания почек до сбора урожая.

Самые резкие сдвиги зафиксированы в Европе. Так, число дней с температурой выше 35 °C увеличилось на 4–6 стандартных отклонений от нормы, что говорит о критическом перегреве. Это влияет на сахарно-кислотный баланс в ягодах, ускоряет сроки сбора урожая и может снижать качество вина. В южных регионах с дефицитом воды также фиксируется рост засух и угроз пожаров.

Авторы отмечают, что традиционные сорта винограда могут не справиться с новыми климатическими реалиями. Однако переход на позднеспелые, более устойчивые к жаре сорта пока идет медленно — особенно в Европе, где винодельческая культура опирается на исторически сложившиеся сорта. Чтобы спасти отрасль, ученые призывают к срочной адаптации: от смены сортов и корневищ до изменения агротехники.

Ранее, в апреле 2025 года, специалисты рассказали о долгосрочном вреде алкоголя для мозга. Оказалось, что даже после нескольких месяцев трезвости когнитивные способности могут оставаться сниженными. Эксперимент на крысах показал: регулярное употребление спиртного нарушает работу зон мозга, отвечающих за принятие решений и адаптацию к изменениям.

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