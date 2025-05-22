Россиянам дали советы по безопасному мытью окон

Эксперт Меметов: В многоэтажных домах лучше мыть окна магнитными щетками

Мыть окна в высотках довольно опасно. Как правильно это делать, Life.ru разъяснил директор по маркетингу клининговой компании «Домовенок» Эрвин Меметов.

Благодаря нынешним технологиям высовываться из окна при мытье нет надобности. Идеальной чистоты окон с двойными рамами можно добиться с помощью магнитных щеток. Однако в большинстве случаев достаточно тщательно очистить внутреннюю поверхность стекол, считает собеседник издания. Хозяевам стоит промыть только ту часть окна, до которой можно дотянуться, не наклоняясь наружу.

Чистящее средство, в свою очередь, тоже должно быть безопасным. Лучше всего, по мнению Меметова, подойдет раствор уксуса или лимонного сока. Его нужно размешать с водой в соотношении один к одному. Вредных испарений от такого раствора не будет, обещает эксперт. Мыть окно следует резиновым стеклоочистителем и салфетками из микрофибры.

Ранее домохозяйкам дали совет, как очистить микроволновку от жира без использования химических моющих средств. Для этого в микроволновке стоит согреть стакан воды с двумя ложками лимонной кислоты. Другой способ предполагает использование уксуса.