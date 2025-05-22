Подозреваемый в стрельбе у музея в США с двумя жертвами выкрикивал пропалестинский лозунг

Человек, которого подозревают в стрельбе у еврейского музея в Вашингтоне, повлекшей за собой две жертвы, выкрикивал пропалестинский лозунг во время задержания. Об этом рассказали в полиции, передает телеканал NBC.
Ранее глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что погибшие были сотрудниками посольства Израиля.
«Мужчина кричал "Свободу Палестине!" во время задержания», — приводятся в материале данные правоохранительных органов.
До этого президент США Дональд Трамп сделал заявление на фоне случившегося у музея в Вашингтоне. Он призвал прекратить убийства, основанные на антисемитизме.