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07:50, 22 мая 2025Мир

Подозреваемый в стрельбе у музея в США с двумя жертвами выкрикивал пропалестинский лозунг

NBC: Подозреваемый в стрельбе в США с 2 жертвами кричал «Свободу Палестине!»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСтрельба в США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Человек, которого подозревают в стрельбе у еврейского музея в Вашингтоне, повлекшей за собой две жертвы, выкрикивал пропалестинский лозунг во время задержания. Об этом рассказали в полиции, передает телеканал NBC.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что погибшие были сотрудниками посольства Израиля.

«Мужчина кричал "Свободу Палестине!" во время задержания», — приводятся в материале данные правоохранительных органов.

До этого президент США Дональд Трамп сделал заявление на фоне случившегося у музея в Вашингтоне. Он призвал прекратить убийства, основанные на антисемитизме.

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