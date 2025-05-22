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17:21, 22 мая 2025Россия

Пострадавший при ударе ВСУ курский чиновник обратился с просьбой к позвонившему ему Путину

Курский чиновник Волобуев в разговоре с Путиным попросил отогнать ВСУ от границ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавший при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину. Об этом чиновник рассказал журналистам телеканала «Звезда», его слова приводятся в Telegram.

22 мая Волобуев попал под удар дрона ВСУ и получил травму. После этого ему позволили из Кремля. Собеседником главы района оказался Путин.

«Я попросил побыстрее и дальше отогнать от государственной границы врага», — рассказал Волобуев. Он отметил воодушевляющий эффект, который произвел на него звонок президента.

На видеозаписи, сделанной во время разговора, глава государства пожелал выздоровления чиновнику, который уже в четвертый раз оказался под ударом ВСУ. «Обнимаю Вас. Всего доброго», — сказал Путин

ЖЗЛ
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