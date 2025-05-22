Пострадавший при ударе ВСУ курский чиновник обратился с просьбой к позвонившему ему Путину

Курский чиновник Волобуев в разговоре с Путиным попросил отогнать ВСУ от границ

Пострадавший при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину. Об этом чиновник рассказал журналистам телеканала «Звезда», его слова приводятся в Telegram.

22 мая Волобуев попал под удар дрона ВСУ и получил травму. После этого ему позволили из Кремля. Собеседником главы района оказался Путин.

«Я попросил побыстрее и дальше отогнать от государственной границы врага», — рассказал Волобуев. Он отметил воодушевляющий эффект, который произвел на него звонок президента.

На видеозаписи, сделанной во время разговора, глава государства пожелал выздоровления чиновнику, который уже в четвертый раз оказался под ударом ВСУ. «Обнимаю Вас. Всего доброго», — сказал Путин