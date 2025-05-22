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02:45, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Причину ненависти Европы к России раскрыли

Журналист Боуз: Ненависть к России стала основой движения ЕС вперед
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Ненависть к России позволила Европейскому союзу (ЕС) двигаться вперед, став основой для развития. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Ненависть к России и сфабрикованная грядущая война — единственная энергия движения вперед в Брюсселе», — написал журналист.

Боуз отметил, что ЕС вмешательством в выборы других стран и «разрушением проблемной демократии» покрывает коррупцию на Украине.

21 мая послы Европейского союза (ЕС) согласовали план милитаризации Европы (SAFE), предложенный главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, объемом 150 миллиардов евро. Также она предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро.

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