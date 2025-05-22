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12:57, 22 мая 2025Мир

Проигравший на выборах в Румынии кандидат заявил о госперевороте

Румынский политик Симион назвал отказ аннулировать итоги выборов госпереворотом
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Nicodim / Globallookpress.com

Проигравший во втором туре президентских выборов в Румынии политик Джордже Симион назвал отказ Конституционного суда аннулировать их итоги госпереворотом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Конституционный суд продолжает государственный переворот! Все, что мы можем сделать, - это бороться! Я призываю вас присоединиться ко мне, сегодня и в ближайшие недели», — обратился Симион к гражданам.

Ранее румынский Конституционный суд отклонил ходатайство Симиона об отмене итогов выборов как необоснованное. Отмечается, что решение является окончательным и будет доведено до сведения Центрального избирательного бюро.

В своем требовании об отмене итогов голосования Симион указал на вмешательство со стороны Франции и Молдовы, пытавшихся повлиять на «суверенную волю румынского народа». Он сослался на заявление создателя Telegram Павла Дурова, к которому с просьбой о блокировке информации от румынских консерваторов обратился директор внешней разведки Франции Николя Лернер.

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