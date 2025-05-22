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12:38, 22 мая 2025Мир

Суд Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене президентских выборов

КС Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов как необоснованное
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джордже Симион

Джордже Симион. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Конституционный суд (КС) Румынии отклонил ходатайство лидера националистической партии «Альянс за объединение румын» AUR Джордже Симиона, требовавшего отменить результаты президентских выборов. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте инстанции.

«На заседании 22 мая 2025 года Конституционный суд в рамках своих полномочий по вопросам соблюдения процедуры выборов президента Румынии рассмотрел ходатайство об отмене выборов президента Румынии во втором туре голосования 18 мая 2025 года, поданное Джордже-Николае Симионом», — говорится в сообщении.

Суд отклонил ходатайство об отмене выборов как необоснованное. Отмечается, что решение окончательное, оно доводится до сведения Центрального избирательного бюро.

Ранее Симион потребовал отменить результаты президентских выборов из-за слов создателя Telegram Павла Дурова о попытках повлиять на их итоги. По словам предпринимателя, с просьбой о блокировке информации от румынских консерваторов к нему обратился директор внешней разведки Франции Николя Лернер.

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