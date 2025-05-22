Расследование подрыва машины экс-подполковника СБУ Прозорова завершено

ТАСС: Завершено следствие по делу о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова

В Москве следователи завершили предварительное расследование по делу о подрыве автомобиля бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС.

Трем арестованным в присутствие адвокатом предъявили обвинение в окончательной редакции. Они приступили к ознакомлению с томами. В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются по части 3 статьи 30, статьи 105 («Покушение на убийство»), статье 222.1 («Сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ организованной группой»), статье 223.1 («Оборот взрывчатых веществ») и 205 («Совершение теракта, повлекшего тяжкие последствия») УК РФ.

Ранее Прозоров рассказал, что за покушением на него стоит СБУ, а один из координаторов проживает в Варшаве.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино в Москве. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.