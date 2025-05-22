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13:48, 22 мая 2025РоссияЭксклюзив

Роль Ватикана в переговорах по Украине оценили

Политолог Шаповалов: Европа хочет примкнуть к переговорам через Ватикан
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Европейские лидеры могут использовать Ватикан как переговорную площадку для украинского урегулирования для того, чтобы примкнуть к переговорному процессу, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ доцент Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Европа пытается играть на особом статусе Ватикана как нейтрального государства, заключил он.

«Западные лидеры знают, что Россия, во-первых, не согласится на западную площадку, во-вторых, вообще не видит Европу в качестве участника переговорного процесса», — сказал Шаповалов.

Он добавил, что в этой связи европейские лидеры пытаются использовать особый статус Ватикана, так как он не является недружественным по отношению к России, а значит, можно предложить новую площадку и примкнуть к этим переговорам.

Политолог подчеркнул, что на данный момент о возможном продолжении переговоров в Ватикане говорят только западные источники.

«Очевидно, что если вновь избранный Папа обратится к России с такой инициативой, то она будет рассмотрена», — отметил Шаповалов, добавив, что, по его мнению, Россию вполне устраивает турецкая площадка.

Он считает, что с точки зрения Ватикана вполне логично, что он предлагает себя в качестве площадки для переговоров и выступает в качестве миротворца.

Это правильная позиция с точки зрения духовной власти. (…) Новый Папа, едва переступив порог своей резиденции, сразу стал делать политические заявления, и они носили антироссийский характер. Поэтому не уверен, что это совместимо с позицией модератора переговорного процесса, но опять же, все в руках России с точки зрения принятия решений

Владимир Шаповаловполитолог

Кроме того, по его мнению, новому главе католического мира нужно зарабатывать авторитет, что он и пытается сделать на теме переговоров.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники сообщало, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в июне 2025 года в Ватикане. О готовности принять переговоры говорил и Папа Римский Лев XIV.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что у Москвы нет никаких договоренностей о проведении переговоров с Киевом в Ватикане. Песков добавил, что у российских властей также нет планов по проведению встречи в Ватикане с представителями Европы и США для переговоров на техническом уровне.

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