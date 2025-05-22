Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:30, 22 мая 2025Путешествия

Россиянин описал премиальный зал аэропорта Москвы словами «это клуб для избранных»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский путешественник Денис Забелин попал в премиальный зал аэропорта Шереметьево в Москве и описал его словами «клуб для избранных». Своими впечатлениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

По словам автора, бизнес зал предназначен только для клиентов банка, чьи активы исчисляются десятками миллионов рублей. Иными способами туда не пройти, даже если заплатить.

«Внутри тишина. Ни гулких голосов, ни бегающих детей, ни сотрудников с пылесосами, — рассказал блогер. — Интерьер напоминает лобби бутикового отеля где-нибудь в Швейцарии: камерно, дорого, но без пафоса».

Материалы по теме:
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022
Неполный счет за плотный ужин. Можно ли экономить и есть в ресторанах
Неполный счет за плотный ужин.Можно ли экономить и есть в ресторанах
8 сентября 2022

Россиянин добавил, что гостям бизнес-зала предлагали фуршет с фруктами, закусками и десертами, а также еду по меню. В перечне блюд — телячьи щечки, ризотто том-ям, карпаччо из оленины, шакшука. Кроме того, в стоимость посещения включено вино по совету сомелье.

Ранее этот же путешественник посетил аэропорт Иркутска и описал его словами «то ли рынок, то ли сарай». Он пожаловался на отсутствие кафе, где качество блюд не вызывает опасения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Какие города попали под удар?

    В Румынии заявили о готовности увеличить расходы на нужды НАТО и поддерживать Киев

    Появились подробности о врезавшемся в пятиэтажный дом Тулы дроне

    В российском регионе иностранец попытался дать взятку сотруднику ФСБ

    Оптимизм российского бизнеса рухнул

    Япония захотела сотрудничать в разработке оружия

    Алаудинов рассказал о расправах ВСУ над вернувшимися из плена украинскими бойцами

    Стало известно о серьезных боях у Северска в ДНР

    Неразорвавшиеся при атаке БПЛА 60-килограммовые бомбы нашли в столице российского региона

    В Южной Корее назвали причину публикации данных со стороны КНДР об инциденте с эсминцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости