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14:25, 22 мая 2025Россия

Российские военные захватили штабную машину ВСУ

Минобороны РФ: Морпехи группировки «Север» захватили командно-штабную машину ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Минобороны России

Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки «Север» захватили командно-штабную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram.

По сообщению Минобороны, штабная машина была собрана на базе американского бронетранспортера М577.

«Между Черкасской Конопелькой и Махновкой был обнаружен данный агрегат (...) Мы разминировали его, провели работы с ним, запустили двигатель (...) Мы его вывели, потом БРЭМом утащили сюда», — рассказал один из военных.

Ранее в Москве показали украинский тяжелый дрон «Баба-Яга», сбитый в зоне проведения специальной военной операции, и рассказали о будущем машины на службе уже у российских войск.

ЖЗЛ
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