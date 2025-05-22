Лебедев: ВС России поразили двигавшиеся к Курской области подразделения ВСУ

Российские войска поразили два подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигавшихся к Курской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Сумская область. Двойной удар (...) по приграничным позициям ВСУ и логистике. Уничтожены два подразделения, шедшие для усиления на Курскую область», — написал он.

Лебедев отметил, что одно из подразделений попало под удар около села Локня. Он добавил, что по неподтвержденным данным, населенный пункт находится под контролем российских военных. По его словам, сейчас российские войска стремятся изолировать приграничье и затруднить переброску туда войск из центральной части Украины.

Подпольщик также сообщил, что подразделения армии России уничтожили предприятие, использовавшееся украинскими военными в качестве склада и цеха для сборки беспилотников.

Ранее стало известно, что Российские военные уничтожили группу операторов беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Сумской области. Пункт управления дронами поразили в окрестностях Локни.