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16:57, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Рожающая телеведущая отказалась ехать в больницу и провела эфир во время схваток

Телеведущая из США Оливия Жакит провела эфир во время схваток
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: CBS6 Albany / YouTube

У ведущей новостной программы на канале WRGB в США Оливии Жакит начались роды незадолго до эфира, однако она осталась на работе и провела передачу во время схваток. Об этом пишет Today.

«У нас сегодня и впрямь срочные новости. У Оливии отошли воды, и она сейчас будет рассказывать новости во время родов», — сообщила соведущая Жакит Джулия Данн. Она отметила, что сотрудники телеканала считают время между схватками ведущей. «У меня была схватка, но прошло уже некоторое время, так что мы по-прежнему в хорошей форме», — добавила Жакит.

Ведущая пояснила, что пока не хочет ехать в больницу. Несмотря на схватки, она пробыла в эфире три часа.

Ранее сообщалось, что 43-летняя российская телеведущая Татьяна Арно впервые стала матерью. Телезвезда уточнила, что в апреле у нее родился сын.

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