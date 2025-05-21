43-летняя бывшая ведущая Первого канала впервые стала матерью

Телеведущая Татьяна Арно сообщила, что в апреле родила сына

43-летняя российская телеведущая Татьяна Арно впервые стала матерью. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), скриншот опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».

Арно опубликовала фотографию, на которой она держит новорожденного. «Теперь официально: снежным апрельским днем появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович», — написала бывшая ведущая Первого канала. Она не уточнила, кто стал отцом ребенка.

Ранее сообщалось, что российская юмористка Ярослава Тринадцатко родила сына. Уточнялось, что ей провели кесарево сечение.

Перед этим стало известно, что телеведущая и блогерша Ида Галич во второй раз станет матерью. Она рассказала о своей беременности в конце января.