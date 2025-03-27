Известная российская юмористка стала матерью

Муж юмористки Тринадцатко Салеев заявил, что 21 марта у них родился сын

Известная российская юмористка Ярослава Тринадцатко стала матерью. Об этом сообщил ее муж, комик Андрей Салеев в Telegram.

«21-го числа у нас родился сын. Я был в момент родов в операционной и все это походило на сон при 39 градусах или ужастик класса Б», — написал Салеев. Он уточнил, что Тринадцатко проводили кесарево сечение.

Ранее стало известно, что блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) и певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) впервые станут родителями.

В сентябре 2024 года Салеев рассказал, что Тринадцатко беременна. Он также заявил, что супруга не будет рожать за границей, как это делают многие, чтобы ребенок получил гражданство другой страны. Салеев объяснил, что за границей его беременной жене было бы некомфортно.