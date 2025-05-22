Симоньян ответила на упреки RT в пропаганде поговоркой «по себе людей не судят»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян ответила поговоркой на обвинения возглавляемого ею канала в пропаганде. На эту тему она высказалась в интервью французскому каналу GPTV.

Симоньян отметила, что с обвинениями в пропаганде в адрес RT, как правило, выступают каналы «Би-би-си» и CNN, которые сами выпускают пропагандистский контент. «Знаете, есть такая русская поговорка: "По себе людей не судят"», — заявила в ответ на упреки журналистка и добавила, что обычные люди не считают RT пропагандой.

Она также рассказала, что западные страны, в частности Франция, пытаются помешать работе канала. Однако несмотря на все усилия информация, которую распространяет RT, все равно доходит до жителей Европы. «Они могут хоть передушить нас всех — на наше место встанут новые. И будут продолжать делать то, что делаем мы», — заключила глава «России сегодня».

Ранее Симоньян указала на деталь, говорящую о том, что гегемония Запада закончилась. По ее словам, это подтвердилось тем, что в Параде Победы в Москве участвовали лидеры разных государств, что говорит о многополярности мира.