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12:06, 22 мая 2025Силовые структуры

Смотрящий Марсель Махачкалинский предстанет перед судом за свой криминальный статус

В Свердловской области авторитет Марс пойдет под суд по антиворовской статье
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Свердловской области предстанет перед судом 34-летний ранее судимый уроженец Дагестана, известный в криминальном мире под кличками Марс и Марсель Махачкалинский. Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным полиции, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, новое уголовное дело расследовалось по так называемой антиворовской статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Марс получил статус смотрящего (представителя воров в законе) за регионом.

Используя данный неофициальный статус, авторитет распространял и сохранял преступные традиции, контролировал деятельность криминальных структур на территории региона.

В отношении Марселя Махачкалинского также расследуется уголовное дело по статьям об оскорблении представителя власти, угрозе применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей.

В ходе обыска у авторитета изъяли охолощенный автомат и охотничий нож.

Ранее МВД задержало другого ранее судимого, 39-летнего российского уголовника из Дагестана, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.

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