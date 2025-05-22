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10:51, 22 мая 2025Экономика

Стоимость биткоина превысила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 111 тысяч долларов
Дмитрий Воронин

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Стоимость биткоина на торгах в четверг значительно превысила исторический максимум в 109,5 тысячи долларов, поднимаясь почти до 111,8 тысячи, свидетельствуют данные Binance. На момент написания материала цена криптовалюты скорректировалась до примерно 110,8 тысячи долларов.

Как пишет «Интерфакс», на фоне ослабления доллара и поддержки американскими законодателями документа GENIUS Act, предусматривающего федеральное регулирование криптоактивов, привязанных к традиционным валютам, трейдеры все оптимистичнее настроены относительно перспектив биткоина.

За месяц актив подорожал более чем на 22 тысячи долларов, и уже накануне торговался у рекордных отметок.

В начале апреля, после введения Дональдом Трампом пошлин на импорт почти всех стран в США, стоимость криптовалюты, превышавшая накануне его инаугурации в январе 109 тысяч долларов, упала ниже 75 тысяч. Обратный путь ей удалось проделать за полтора месяца.

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