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12:47, 22 мая 2025Мир

Страны G7 продолжат поддержку Украины

Bloomberg: Страны G7 подтвердили намерение продолжать поддержку Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, однако окончательный текст совместного заявления пока не согласован. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Минфина ФРГ Ларса Клингбайля.

«Стало ясно, что в рамках формата G7 поддержка останется неизменной, и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7», — сказал политик.

При этом Клингбайл уточнил, что работа над некоторыми пунктами итогового заявления еще продолжается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что формат Группы восьми был гораздо лучше, чем нынешняя G7, поэтому Западу не стоило отказываться от него путем исключения России из клуба.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты выступают против включения в итоговое заявление встречи министров финансов G7 пункта о дальнейшей поддержке Украины.

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