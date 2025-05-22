Участнику украинского нацбатальона дали большой срок в российской колонии

Военный суд дал 20 лет колонии Варчуку за участие в украинском нацбатальоне

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам лишения свободы украинца Игоря Варчука с за участие в «Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Как установил суд, Варчук добровольно вступил в ряды украинского нацбатальона 22 сентября 2024 года, где прошел обучение для дальнейшего осуществления терактов. По окончанию инструктажа его снабдили оружием и обмундированием и отправили для участия в боевых действиях на территорию Донецкой народной республики в качестве стрелка.

8 ноября 2024 года украинец был взят в плен российскими военными. Его обвинили по статьям 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической») и 205.3 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Росси признана террористической») УК РФ.

Ранее в Херсонской области россиянину дали восемь лет колонии строгого режима за участие в деятельности батальона.