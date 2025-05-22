Украинскую диверсионную группу под Брянском полностью ликвидировали

Проникшую на территорию Брянской области украинскую ДРГ полностью ликвидировали

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), проникшая на территорию Брянской области, полностью ликвидирована. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Военкор Юрий Котенок ранее сообщал, что украинская ДРГ заблокирована в лесном массиве под Брянском.

Первые данные о заходе украинской ДРГ в Брянскую область появились днем 21 мая. Сообщалось, что в селе Субботово, что в 40 километрах от региональной столицы, действует группа диверсантов численностью до восьми человек. Позже местные жители заметили в районе населенного пункта Выгоничи, предположительно, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины.