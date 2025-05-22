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15:56, 22 мая 2025Экономика

В бывшей республике СССР захотели построить АЭС

ERR: Власти Эстонии запланировали построить первую АЭС и запустить к 2035 году
Вячеслав Агапов

Фото: GrebnerFotografie / Shutterstock / Fotodom

Власти Эстонии запланировали построить первую атомную электростанцию (АЭС) в стране. Об этом со ссылкой на телерадиокомпанию ERR сообщает РИА Новости.

Первый реактор на территории бывшей республики СССР планируют ввести в эксплуатацию не раньше 2035 года.

«Правительство Эстонии дало старт подготовке государственной специальной планировки и стратегической оценки воздействия на окружающую среду для возможного строительства АЭС мощностью 600 мегаватт», — отмечает издание.

Правительство страны собирается построить два реактора, а также возвести сопутствующую инфраструктуру.

Ранее предприятия «Росатома» АО «ТВЭЛ», АО «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project подали иск в Арбитражный суд Москвы к энергетической компании Fortum и производителю стали из Финляндии Outokumpu. Российская госкорпорация требует взыскать с иностранного бизнеса почти 228 миллиардов рублей убытков, причиненных в том числе расторжением контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Контракт на строительство был заключен в 2013 году. Весной 2022-го подписавшая его финская Fennovoima объявила о расторжении соглашения, объяснив его задержками с российской стороны.

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