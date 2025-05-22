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12:24, 22 мая 2025Россия

В Госдуме предложили запретить мигранткам бесплатно рожать в России

Депутат Госдумы Миронов предложил запретить мигранткам бесплатно рожать в России
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Ibragimov / Shutterstock / Fotodom

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил запретить мигранткам бесплатно рожать в России. Его комментарий приводит Ura.ru.

По мнению парламентария, подобная мера способна снизить нагрузку на здравоохранение и налогоплательщиков.

Политик выступил с инициативой ввести для иностранцев обязательное предъявление полиса ДМС при въезде в страну.

«Бесплатное здравоохранение в форме обязательного медицинского страхования распространяется только на граждан России. Что же касается иностранцев, то они имеют право получить полис ОМС, если официально работают», — уточнил спикер.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о принятии закона об ужесточении контроля за мигрантами в Москве.

Он подчеркнул, что теперь иностранцам нужно будет регистрироваться по месту нахождения, сдавать отпечатки пальцев и проходить биометрическое фотографирование.

ЖЗЛ
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