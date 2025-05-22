В Калининградском зоопарке родились два суриката

В Калининградском зоопарке у пары сурикатов родилось двое малышей. Соответствующий материал публикует местный новостной портал «Клопс».

О рождении животных сообщили работники учреждения. При этом пол детенышей они не уточнили.

«Наши герои доказали свой героический статус и совершили очередной демографический подвиг. Собственно, вот он, бегает на пока еще некрепких лапках. Снова двойка! Тьфу на вас, дети, растите красивыми и здоровыми», — рассказали сотрудники зоопарка.

В апреле 2023 года в казанском зоопарке родились пятеро сурикатов. О детенышах заботилась их мать, а также несколько других членов семьи сурикатов.