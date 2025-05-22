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08:33, 22 мая 2025Бывший СССР

В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве утром 22 мая прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Киеве были слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 7:56 по местному времени (совпадает с московским).

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Киевская городская военная администрация (ГВА) в своем Telegram-канале сообщила, что город был атакован при помощи беспилотников.

Ранее в Киевской области произошел пожар на Белоцерковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Причины возгорания названы не были.

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