В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

В Киеве утром 22 мая прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Киеве были слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 7:56 по местному времени (совпадает с московским).

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Киевская городская военная администрация (ГВА) в своем Telegram-канале сообщила, что город был атакован при помощи беспилотников.

Ранее в Киевской области произошел пожар на Белоцерковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Причины возгорания названы не были.