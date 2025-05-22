В МИД России указали на нелогичное действие Украины во время переговоров

Мирошник: Киев стремится угодить разным господам, атакуя РФ во время переговоров

Украина стремится «угодить разным господам», продолжая атаковать территорию России даже во время переговоров сторон в Стамбуле. На такое нелогичное действие Киева указал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

«А это вот такой двуликий Янус, это двухдонное существование Украины. Они понимают стремление американцев максимально урегулировать этот процесс. И [президент Украины Владимир] Зеленский использует для этого некую псевдомирную риторику: согласие на ведение переговоров, о том, как Украина хочет мира и так далее. Но реальность, она там, на земле», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства, комментируя удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам РФ.