В московской квартире произошел пожар

При пожаре в квартире на Широкой улице в Москве пострадали семь человек

В квартире на Широкой улице в Москве произошел пожар: пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщило ГУ МЧС столицы в Telegram-канале.

Уточняется, что загорелись личные вещи и мебель в квартире на седьмом этаже многоэтажки. По данным главного управления МЧС, пожар на площади 40 квадратных метров потушили 41 сотрудник и 11 единиц техники МЧС России.

Ранее ресторан турецкой кухни «Мармарис» загорелся в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание пошло с вытяжки.

До этого МЧС России сообщило о пожаре в детском лагере «Огонек» в Забайкальском крае. Учреждение находится в районе населенного пункта Маккавеево. На место происшествия прибыли 50 специалистов и 11 единиц техники.