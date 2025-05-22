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08:56, 22 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе иностранец попытался дать взятку сотруднику ФСБ

В Якутске задержали иностранца, пытавшегося дать взятку сотруднику ФСБ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Якутске иностранец попытался дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина незаконно находился в Якутске. В отношении него было принято решение о неразрешении въезда в Россию. Чтобы остаться в стране, иностранец предложил сотруднику ФСБ вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера.

Мужчину уже задержали и отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Ранее следователи завершили расследование дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, обвиняемых в даче взятки сотруднику ФСБ.

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