В Сенате США рассказали об ожидании решения Белого дома по санкциям против России

Le Monde: В Сенате США ждут указаний от Белого дома по санкциям против России

В Сенате США ждут указаний от Белого дома по санкциям против России. Об этом заявил лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, сообщает Le Monde.

Отмечается, что текст законопроекта о введении новых санкций против России получил широкую поддержку: его подписал 81 сенатор. Однако пока неизвестно, примет ли лидер республиканцев решение вынести его на голосование.

«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести переговоры о прочном мире с Украиной. Законопроект также введет 500-процентные пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают ресурсы из России», — говорится в совместном заявлении сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя.

Ранее Грэм встретился в Турции с представителями стран Европы и Украины и ознакомил их с законопроектом «разгромных санкций» против России. Документ предусматривает, в частности, введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы.