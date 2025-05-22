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12:10, 22 мая 2025Мир

В Сенате США рассказали об ожидании решения Белого дома по санкциям против России

Le Monde: В Сенате США ждут указаний от Белого дома по санкциям против России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Джон Тун

Джон Тун. Фото: Ken Cedeno / Reuters

В Сенате США ждут указаний от Белого дома по санкциям против России. Об этом заявил лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, сообщает Le Monde.

Отмечается, что текст законопроекта о введении новых санкций против России получил широкую поддержку: его подписал 81 сенатор. Однако пока неизвестно, примет ли лидер республиканцев решение вынести его на голосование.

«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести переговоры о прочном мире с Украиной. Законопроект также введет 500-процентные пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают ресурсы из России», — говорится в совместном заявлении сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя.

Ранее Грэм встретился в Турции с представителями стран Европы и Украины и ознакомил их с законопроектом «разгромных санкций» против России. Документ предусматривает, в частности, введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы.

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