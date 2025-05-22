В Северной Корее при спуске нового эсминца на воду произошла авария. Все случилось на глазах у Ким Чен Ына

Newsis: Эсминец КНДР не получил серьезные повреждения при спуске на воду

В Северной Корее при спуске нового эсминца на воду произошла авария. Церемония проходила 21 мая в Чхонджине.

Предполагается, что северокорейские власти пытались применить поперечный спуск на воду. Однако судно получило повреждения из-за ошибки ответственного руководства, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Министерстве обороны Южной Кореи отметили, что корабль находится в воде. Об этом также сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи: «В данный момент корабль лежит, упав на бок в воде».

A satellite image shows the new North Korean warship at harbour before launch, in Chongjin, North Korea, May 18, 2025. . Фото: Maxar Technologies / Handout / Reuters

Причиной неудачного спуска назвали чистую небрежность

«Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки», — говорится в сообщении ЦТАК.

В Министерстве объединения Южной Кореи заявили, что КНДР сообщила о неудачном спуске на воду эсминца для укрепления дисциплины. «Сегодняшнее сообщение также говорит, что причиной стала "чистая небрежность". Можно предположить, что публикация была направлена на укрепление дисциплины внутри системы через жесткие меры наказания за халатность», — посчитал представитель ведомства.

Авария произошла на глазах у Ким Чен Ына

Северокорейский глава Ким Чен Ын стал свидетелем неудачного спуска эсминца на воду. Он заявил, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением, и потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии.

По словам главы КНДР, вопрос связан с «авторитетом государства».

Фото: KCNA / Reuters

В ОКНШ Южной Кореи отметили, что поскольку Ким Чен Ын жестко раскритиковал инцидент, за этим последует наказание ответственных лиц.

При этом агентство Newsis указало, что судно не получило серьезные повреждения. «Исходя из того, что дано указание срочно восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений, которые повлияли бы на его функционирование», — сказано в статье.