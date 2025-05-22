В Сеуле рассказали о местонахождении северокорейского эсминца

В Сеуле заявили, что эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку

Северокорейский эсминец после неудачного спуска на воду лежит на боку. Об этом заявили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, пишет РИА Новости.

«В данный момент корабль (лежит — "Лента.ру") упав на бок в воде... Судя по его размерам и масштабам, мы полагаем, что он будет оснащен вооружением, схожим с тем, что установлено на эсминце типа "Чхве Хён"», — уточнил представитель ОКНШ.

Как пояснили в министерстве объединения Южной Кореи, прошлый эсминец был успешно спущен на воду путем наполнения сухого дока и вывода судна на плаву. А сегодня на верфи в Чхонджине была предпринята попытка так называемого бокового спуска, в ходе которого и произошел инцидент.

Во время горизонтального спуска судна боковым методом возник инцидент. Корма преждевременно сошла с салазок, дно судна было повреждено, баланс серьезно нарушился.

Подобный способ спуска на воду в настоящее время не применяется в армии Республики Корея. Поскольку глава КНДР Ким Чен Ын публично раскритиковал инцидент, за этим последует наказание ответственных лиц, считают в Сеуле.

Ранее ЦТАК сообщило, что северокорейское судно получило некоторые повреждения из-за ошибки ответственного руководства. Глава КНДР наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением.

В Южной Корее при этом предположили, что новый северокорейский эсминец вряд ли получил серьезные повреждения.