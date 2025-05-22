Макгрегор: Прекращение помощи Украине восстановит отношения США и России

США смогут восстановить отношения с Россией, если прекратят поддерживать Украину. Условие нормализации отношений Вашингтона и Москвы назвал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X.

«Прошлое не дает США никаких рычагов влияния на Россию. Мы должны прекратить финансирование и поддержку этого конфликта, чтобы нормализовать отношения!» — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что формат Группы восьми (G8) был гораздо лучше, чем нынешняя «Большая семерка» (G7), поэтому Западу не стоило отказываться от него путем исключения России из клуба. По его словам, сейчас было бы гораздо лучше, если бы Россия там осталась.