Риттер: Новые санкции Запада не навредят России и не приблизят мир на Украине

Новые ограничения, которые хочет ввести Запад, не навредят России, а также не приблизят мира на Украине. Об этом заявил отставной разведчик морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Россия буквально защищена от любых западных санкций. Против нее ничего нельзя сделать. Чего они пытаются добиться новыми ограничениями?» — задался вопросом эксперт.

Риттер раскритиковал западных политиков, указав на то, что они не смогут с помощью санкций давить на Москву, требуя при этом «соблюдать определенные темпы» урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, российская сторона завершит украинский кризис «только на своих условиях и в свое время».

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) начал работу над новым, 18-м пакетом санкций против России, который может стать «еще более жестким». Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что если Москва не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня на Украине, то «давление будет нарастать».