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19:21, 22 мая 2025Мир

Власти ФРГ допустили запрет АдГ

Министр юстиции ФРГ Хубиг: Необходимо изучить возможность запрета АдГ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Необходимо изучить возможность запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), так как такая мера может быть оправданной при наличии веских оснований. Об этом заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мы должны очень серьезно отнестись к этой партии как к потенциальной угрозе нашей демократии. Это включает в себя в обязательном порядке рассмотрение возможности запрета партии», — сказала она.

Ранее бывший канцлер Германии Олаф Шольц выступил против быстрого запрета правой партии «Альтернатива для Германии». «Нам нужно тщательно проанализировать все аспекты», — заявил Шольц, отметив, что он против быстрых решений.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ заявило о признании АдГ экстремистской организацией. Партию обвинили в политике, которая направлена на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».

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