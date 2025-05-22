Власти ФРГ допустили запрет АдГ

Министр юстиции ФРГ Хубиг: Необходимо изучить возможность запрета АдГ

Необходимо изучить возможность запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), так как такая мера может быть оправданной при наличии веских оснований. Об этом заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мы должны очень серьезно отнестись к этой партии как к потенциальной угрозе нашей демократии. Это включает в себя в обязательном порядке рассмотрение возможности запрета партии», — сказала она.

Ранее бывший канцлер Германии Олаф Шольц выступил против быстрого запрета правой партии «Альтернатива для Германии». «Нам нужно тщательно проанализировать все аспекты», — заявил Шольц, отметив, что он против быстрых решений.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ заявило о признании АдГ экстремистской организацией. Партию обвинили в политике, которая направлена на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».