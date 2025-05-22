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00:27, 22 мая 2025Мир

ВМС США нанесли «крупнейший за всю историю» удар с авианосца

BI: ВМС США нанесли крупнейший за всю историю удар с авианосца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Истребители ВМС Соединенных Штатов нанесли крупнейший за всю историю авиаудар с авианосца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Business Insider (BI).

Исполняющий обязанности начальника военно-морских операций ВМС США Джеймс Килби сообщил, что это произошло 1 февраля. Отмечается, что целью бомбардировки являлись террористические группировки в Сомали. По данным портала, в общей сложности было сброшено более 56 тысяч килограммов боеприпасов. В операции, которая проводилась с авианосца Harry Truman, приняли участие 16 истребителей F/A-18 Super Hornet.

Ране хуситы заявили об ударах по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море. Как уточнялось, находящиеся в северной части Красного моря судна были атакованы бесплотными летательными аппаратами.

18 апреля также сообщали о нанесении ударов по авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождавшим их кораблям Военно-морских сил (ВМС) США. Отмечалось, что это была первая атака на авианосец Carl Vinson с момента его прибытия в Аравийское море.

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