ВМС США нанесли «крупнейший за всю историю» удар с авианосца

BI: ВМС США нанесли крупнейший за всю историю удар с авианосца

Истребители ВМС Соединенных Штатов нанесли крупнейший за всю историю авиаудар с авианосца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Business Insider (BI).

Исполняющий обязанности начальника военно-морских операций ВМС США Джеймс Килби сообщил, что это произошло 1 февраля. Отмечается, что целью бомбардировки являлись террористические группировки в Сомали. По данным портала, в общей сложности было сброшено более 56 тысяч килограммов боеприпасов. В операции, которая проводилась с авианосца Harry Truman, приняли участие 16 истребителей F/A-18 Super Hornet.

Ране хуситы заявили об ударах по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море. Как уточнялось, находящиеся в северной части Красного моря судна были атакованы бесплотными летательными аппаратами.

18 апреля также сообщали о нанесении ударов по авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождавшим их кораблям Военно-морских сил (ВМС) США. Отмечалось, что это была первая атака на авианосец Carl Vinson с момента его прибытия в Аравийское море.