ВСУ ударили FPV-дронами по приграничному российскому селу

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ ударили FPV-дронами по Каменскому Хутору

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили FPV-дронами по селу Каменский Хутор в Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, один мужчина получил ранение, другого жителя спасти не удалось.

Пострадавшего отвезли в больницу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь, заверил Богомаз.

Глава Брянской области выразил соболезнования семье жителя Красного Хутора, который смертельно ранило. Богомаз пообещал оказать жителям материальную поддержку.

До этого стало известно о заходе украинских диверсантов на территорию Брянской области.