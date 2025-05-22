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11:38, 22 мая 2025Силовые структуры

Задержание легализовавшей миллиард рублей от сбыта наркотиков банды попало на видео

В Москве полиция показала задержание 10 человек, легализовавших 1 млрд рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском регионе задержали легализовавшую миллиард рублей от сбыта наркотиков банду

В Москве задержание легализовавших миллиард рублей от сбыта наркотиков через даркнет-площадку 10 человек — участников банды, — попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как прибывшие на квартиру к злоумышленникам правоохранители положили всех подозреваемых на пол и надели им наручники. Один из задержанных рассказал, что работает курьером.

По словам официального представителя МВД России, всем фигурантам предъявлено обвинение по трем статьям, среди которых 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Все фигуранты заключены под стражу.

По данным следствия, задержанные продавали запрещенные вещества в даркнете. В своих преступных схемах они использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. Далее деньги выводились и отмывались. Таким образом удалось легализовать не менее миллиарда рублей.

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